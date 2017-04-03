Уральский фотограф получит компенсацию в 300 тысяч рублей от турфирмы и отеля

Фотограф из города Миасс в Челябинской области Георгий Лазарев получит компенсацию в размере почти 300 тысяч рублей за незаконное использование его снимков. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает газета «Южноуральская панорама».

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Расположенная в Екатеринбурге турфирма «Аркаим-Трэвел» выплатит Лазареву 100 тысяч рублей, а компания «Золотой пляж», которой принадлежит отель в Миассе, — 180 тысяч рублей.

Стороны в ходе разбирательства заключили мировое соглашение. Это позволило фирмам избежать более значительных компенсаций, которые обязал бы их выплатить суд, отметил адвокат Лазарева.

Фотограф обвинил компании в том, что они без разрешения использовали на своих сайтах десятки его авторских снимков и подал иск. Минимальная компенсация в данном случае составляет 10 тысяч рублей за одно фото. Через суд Лазарев мог бы получить в общей сложности 360 тысяч с «Золотого пляжа» и 440 тысяч рублей с «Аркаим-Трэвел».

