Опубликовано видео задымления в метро Петербурга

В сети появилось видео, снятое на станции «Сенная площадь» петербургского метрополитена. На записи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ, видно, что вестибюль станции затянут дымом, поезда не ходят, люди стоят на платформе.

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Сообщается, что в подземке произошли два взрыва, один на «Сенной площади», второй — на соседней станции «Технологический институт», сообщает РИА ФАН.

По информации «Росбалта», в вагоне метро взорвался неустановленный предмет. «Станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" закрыты на вход и выход», — отмечает издание.

По последним данным, погибли 10 человек человек, не менее 50 пострадали.