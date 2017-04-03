Смольный прокомментировал взрывы в метро

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выехал из Смольного на место одного из взрывов в метро Северной столицы. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Росбалт».

В пресс-службе чиновника отметили, что дорога должна занять несколько минут.

На месте ЧП планируется организовать оперативный штаб. В аппарате вице-губернатора отметили, что, судя по фотографиям, «все очень серьезно».

Два взрыва в петербургском метро прогремели днем 3 апреля на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь». По последним данным, погибли 10 человек.