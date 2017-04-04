Полтавченко предложил установить в Петербурге памятник жертвам терактов

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил поставить памятный знак в честь всех погибших при терактах и катастрофах, сообщает ТАСС.

«Считаю, что не надо ставить памятные знаки везде, где произошли эти события, как на дорогах при авариях с летальным исходом. Но мое глубокое убеждение, что в нашем городе необходимо иметь место и установить единый памятный знак всем жертвам террористических актов, конфликтов, стихийных бедствий, аварий, катастроф, куда бы люди могли приходить и почтить память погибших, вспомнить о близких, которые ушли», — заявил Полтавченко.

Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту» петербургской подземки, произошел взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, пострадали более 40. Еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В Следственном комитете России заявили, взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне. Его личность установлена, однако в интересах следствия данные не разглашаются.