Названы последствия неограниченного использования природных ресурсов

Британские и американские ученые оценили планетарные последствия безудержного использования ископаемого топлива. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Если темпы промышленных выбросов углекислого газа останутся теми же, что и сейчас, то к концу XXI века его содержание в атмосфере достигнет рекордных за последние 50 миллионов лет значений.

Материалы по теме На линии огня Как лесные пожары изменят США в XXI веке

С другой стороны, согласно предложенной модели, полное исчерпание полезных ископаемых к 2400 году приведет к повышению уровня углекислого газа в атмосфере до максимального уровня за последние 420 миллионов лет.

К таким выводам ученые пришли, проведя метаанализ 112 исследований, посвященных роли парникового эффекта в изменении климата Земли. Эти материалы позволили получить около 1,5 тысячи оценок, отслеживающих динамику изменения климата на планете и таким образом отследить его чувствительность по отношению к повышению концентрации углекислого газа в атмосфере.