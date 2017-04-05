Итальянцы представили концепт парусной яхты с электрохромным остеклением

Итальянские дизайнеры Антонино Муто и Альберто Франки представили концепт 55-метровой парусной яхты Gemma. Об этом сообщает SuperYacht Times.

Судно с парусным вооружением типа шлюп рассчитано на 12 гостей, размещаемых в шести каютах, и команду из восьми человек. Уникальной особенностью яхты станет остекление надстройки, выполненное из электрохромного стекла, меняющего свои оптические свойства в зависимости от внешних условий. Покрытие способно становиться тонированным на ярком солнце и полностью прозрачным в сумерках.

Изображение: Antonino Muto, Alberto Franchi 1 /3

«Мы придумали надстройку такого вида, поскольку хотели создать крытую зону, которая давала бы пользователю постоянный контакт с окружающей средой», — пояснили авторы проекта.

Информация о возможном заказчике и ориентировочной стоимости строительства подобной яхты не разглашается. В прошлом году Муто и Франки предложили проект 44-метрового эксплорера Alvarado, также пока не нашедший заказчика.