Синхронистка Ищенко завершила карьеру и стала вице-губернатором

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко объявила о завершении профессиональной карьеры. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».

В среду, 5 апреля, Ищенко получила должность временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области. Она отметила, что из-за этого назначения решила уйти из спорта.

«Но я не собираюсь сразу далеко отходить от синхронного плавания, оно было в моей жизни большую ее часть, так что буду следить, конечно, оно всегда будет в моей жизни», — подчеркнула Ищенко.

На прошедших в августе 2016 года Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро спортсменка завоевала две золотые медали. Вместе со Светланой Ромашиной она одержала победу в соревнованиях дуэтов, а спустя три дня первенствовала в групповых соревнованиях. Вместе с Ромашиной Ищенко была назначена знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр.

Также в ее активе две золотые медали Лондона-2012 и одна награда высшей пробы Пекина-2008.