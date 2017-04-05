В Госдуме объяснили решение не звать Украину на конференцию по безопасности

Решение Минобороны России не приглашать украинских коллег на Московскую конференцию по международной безопасности может быть продиктовано нежеланием Киева вести конструктивный диалог. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в среду, 5 апреля.

Депутат отметил, что украинские политики в ходе выступлений на международных площадках, в том числе межпарламентских, «к месту и не к месту продвигают свою линию». «Эта линия может заводить в тупик обсуждения», — сказал он.

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Парламентарий подчеркнул, что диалог с представителями Киева все равно нужно пытаться налаживать. «Никогда ни от кого нельзя отворачиваться, а надо со всеми вести переговоры, каким бы сложным ни был собеседник», — считает Чепа.

Ранее в среду стало известно, что Минобороны России не направило в Киев приглашение на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 26-27 апреля. Причины решения не называются.

В то же время, как сообщил замминистра обороны Александр Фомин, на форум позвали представителей Североатлантического альянса. Представитель миссии связи НАТО в Москве полковник Антонио Сандри подтвердил участие, однако от выступления отказался.