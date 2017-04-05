Украину оставили без приглашения на Московскую конференцию по безопасности

Минобороны России не стало приглашать украинских коллег на Московскую конференцию по международной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра обороны России Александра Фомина в среду, 5 апреля.

«Приглашение на эту конференцию Украине мы не направляли», — сказал Фомин.

По его словам, между оборонными ведомствами двух стран много сложных вопросов, в том числе касающихся безопасности в приграничных районах. Они обсуждаются на площадках ОБСЕ и ООН, а также в рамках «нормандского формата», отметил замминистра.

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Вместе с тем министерство пригласило на мероприятие председателя военного комитета НАТО Петра Павла, ответа пока не поступило. Представитель миссии связи альянса в Москве полковник Антонио Сандри подтвердил участие в конференции, однако от выступления он отказался, сообщил Фомин.

«Всего ожидается участие более 700 гостей, включая около 500 представителей иностранных государств. Представители из 78 государств подтвердили свое участие», — цитирует замминистра РИА Новости.

30 марта постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что Минобороны России предложило альянсу восстановить системные рабочие контакты между военными, чтобы снизить опасность «непредсказуемых военных инцидентов».

Представители Украины оставались без приглашения на конференцию и в 2015-2016 годах. Военно-дипломатический источник объяснял это решение возможностью «непредсказуемого поведения украинских коллег».

Московские конференции по безопасности проводятся ежегодно с 2012 года. В этом году форум пройдет 26-27 апреля.