Захарова ответила на призыв Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН при решении вопросов, связанных с Украиной, следует навести порядок у себя дома, прежде чем пытаться улучшить работу международных организаций. Об этом в среду, 22 февраля, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, там решить все вопросы, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов. Пока международные механизмы без господина Климкина и так работают неплохо», — считает дипломат.

Материалы по теме Он в ООН Основные тезисы речи Путина на Генассамблее в Нью-Йорке

Захарова добавила, что как только Киев решит свои внутренние проблемы, «которыми сейчас вынуждено заниматься все международное сообщество, тогда его мнение можно будет заслушать и по другим вопросам».

Раннее в среду глава МИД Украины Павел Климкин высказал мнение, согласно которому Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений, связанных с Украиной. Он призвал к реформированию Совбеза ООН, чтобы «прекратить злоупотребление правом вето», напомнив, что третий параграф статьи 27 Устава ООН обязывает сторону, «участвующую в споре, воздержаться от голосования при принятии решения» в Совбезе.

Россия наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.