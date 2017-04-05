Ученые рассказали о желании превратить Южный берег Крыма в оливковую рощу

Оливковые деревья должны расти по всему Южному берегу Крыма, поскольку эта отрасль является для полуострова перспективной. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» Юрий Плугатарь, передает «Интерфакс».

«У нас прекрасная коллекция оливок, мы считаем, нужно ее развивать, чтобы в каждом дворе на Южном берегу, на каждом участке, который может быть под это использован, были посажены оливковые деревья», — сказал Плугатарь. Он отметил, что в Никитском ботаническом саду готовы выращивать достаточное количество посадочного материала и даже намерены выпускать свое оливковое масло.

«Пробные партии [масла] были в прошлом году, сейчас проходят испытания в Москве, в Институте питания, собираются необходимые документы, чтобы это все делать», — поделился ученый. Он добавил, что в этом году в саду высадили новую маслиновую рощу. «Считаем маслину своим стратегическим продуктом», — подчеркнул директор ботсада.

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27 февраля сообщалось, что осенью винодельческий завод «Массандра» запустит в Крыму новый проект так называемого трудового туризма. В сезон сбора и переработки урожая, с сентября по октябрь, все желающие смогут попробовать себя в качестве виноделов.

Никитский ботанический сад, которому более 200 лет, расположен в ялтинском поселке Никита. Сад имеет крупнейшее в стране хранилище видового и сортового разнообразия южных плодовых культур: более 11 тысяч сортов персика, абрикоса, алычи, черешни, яблони, груши, айвы, инжира, граната, маслины, зизифуса, хурмы. Также здесь собраны коллекции декоративных древесных и травянистых растений, насчитывающие более шести тысяч видов, и сортовые и формовые коллекции эфиромасличных, лекарственных и пряно-ароматических растений.