Сирия обвинила Турцию в попытке создать новые террористические группировки

Дамаск обвинил Анкару в попытке создания двух новых террористических группировок в Сирии, в которые входят боевики из «Исламского государства» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусры» (обе запрещены в России). Об этом в интервью РИА Новости заявил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.

Дипломат привел названия этих формирований. По его словам, одна из них называется «Щит побережья», вторая — «Щит Аль-Аси»

«Но новые названия отнюдь не означают отличия этих группировок от террористических организаций: название новое, а состав членов тот же, что и в ИГ, "Джабхат ан-Нусре" и других террористических группировках. Они меняют только название, но доктрина остается той же», — подчеркнул Хаддад.

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По его данным, для вербовки боевиков в новые организации им обещают денежное содержание в размере 400 долларов в месяц и турецкое гражданство.

4 апреля глава сирийской дипмиссии в Москве заявил, что Дамаск считает планы Анкары по проведению новых войсковых операций в Сирии, как и нахождение турецких войск на территории Арабской Республики, вопиющей агрессией против суверенитета страны.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится к новым операциям в Сирии после того, как была завершена «Щит Евфрата», начатая в августе 2016 года. Дамаск неоднократно заявлял, что она нарушает суверенитет САР.