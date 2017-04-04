Дамаск назвал новую операцию Турции в Сирии актом агрессии

Дамаск считает планы Анкары по проведению новых армейских операций в Сирии, как и нахождение турецких войск на территории Сирии, вопиющей агрессией против суверенитета страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.

По словам дипломата, официальный Дамаск считал и будет считать присутствие турецких подразделений в своей стране оккупацией.

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3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовится к новым операциям в Сирии после того, как была завершена операция «Щит Евфрата».

Об окончании ее проведения 30 марта заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. «Операция "Щит Евфрата" прошла успешно и завершена. Какая-либо операция после этой будет иметь иное название», — сказал он.

В ходе миссии, начатой в конце августа 2016 года, турецкие войска заняли приграничный город Джараблус на реке Евфрат, очистила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) 100-километровый участок границы, а затем двинулась на юг к городу Аль-Баб.

Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что проводимая Анкарой операция нарушает суверенитет Сирии.