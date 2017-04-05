Житель Кузбасса получил фарфорового барана вместо навигатора

Житель Кузбасса обратился в полицию Междуреченска с жалобой на мошенницу, которая представилась сотрудницей онлайн-магазина и прислала ему статуэтку барана вместо заказанного автомобильного навигатора. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Как выяснилось, несколько недель назад 42-летний мужчина нашел в интернете магазин электроники, где заказал навигатор. С ним связалась женщина, которая представилась сотрудницей. Она заявила, что устройство доставят адресату в течение нескольких дней.

Материалы по теме Мавроди, залогинься Как русские интернет-мошенники делают миллионы на доверчивых иностранцах

Заплатив за посылку пять тысяч рублей, местный житель обнаружил вместо техники фарфоровую статуэтку барана. Мошенница не выходила на связь, и тогда потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).

В декабре прошлого года сообщалось, что житель Нью-Йорка, заказавший в интернет-магазине игрушечное ружье для сына своего друга, получил настоящее оружие.