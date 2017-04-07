Минтранс нашел способ стимулировать развитие аэротакси

Минтранс разработал законопроект, описывающий применение малой авиации в качестве аэротакси, передает Rambler News Service.

Документ направлен на развитие малого бизнеса, связанного с использованием воздушных судов вместимостью до 3-4 пассажирских мест, а также стимулирование появления в стране авиационного туризма.

В пояснительных документах к законопроекту говорится, что сейчас частные лица и малые эксплуатанты не могут осуществлять воздушные перевозки на легких воздушных судах небольшой вместимости, авиаэкскурсионные (авиатуристические) и ознакомительные полеты за плату.

Отмечается, что действующее законодательство сдерживает развитие малой авиации, снижает транспортную мобильность населения и повышает стоимость сезонных авиационных работ для малого бизнеса (сельхозпредприятий). Трудности связаны, по мнению Минтранса, со слишком сложными процедурами оформления сертификата эксплуатанта воздушного транспорта.

В феврале член правления общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Александр Евдокимов рассказал «Известиям», что пилоты малой авиации давно просят разрешить им выполнять коммерческие полеты. По его словам, это должно помочь развитию малой авиации. Если коммерческие перевозки разрешат, рынок этих услуг будет огромным, особенно в регионах, уверял он.

