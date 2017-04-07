Аэропорт «Норильск» обратился в прокуратуру из-за действий авиакомпании «Сибирь»

Аэропорт «Норильск» обратился в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, Норильскую транспортную прокуратуру, в органы государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности, а также в Росавиацию с просьбой дать правовую оценку действиям авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (входят в группу компаний S7). Об этом говорится в обращении аэропорта.Как заявляет «Норильск», указанные перевозчики нарушают законодательство, вводят в заблуждение пассажиров, и создают угрозу авиационной безопасности.

Как отмечается в сообщении, в аэропорте сложилась беспрецедентная ситуация, связанная с нарушением авиакомпанией «Сибирь» действующего авиационного законодательства. «Перевозчик с 27 марта 2017 года выполняет рейсы по направлению Новосибирск-Норильск-Новосибирск без согласования времени прилета и вылета, то есть без согласования слотов — по 1, 3, 5 дням недели с заявленным временем прилета в 08:00 и вылета из аэропорта в 09:15, — говорится в сообщении. — Это время пиковой нагрузки для аэропорта, в этот период слоты заняты другими рейсами, в том числе и рейсом авиакомпании «Сибирь» на Москву». Аэропорт предложил «Сибири» совершать рейсы в «исторические» слоты, в которые рейс совершался в предыдущие годы.

Аэропорт подчеркивает, что невозможность принимать этот рейс обусловлена отсутствием технической возможности приема воздушных судов в заявленное авиакомпанией «Сибирь» время.

Чтобы не допустить сбоев в работе аэропорта и задержек рейсов других перевозчиков специалисты аэропорта перед выполнением каждого рейса по несогласованному слоту информируют «Сибирь» о необходимости корректировки плана полетов с указанием на то, что рейсы по несогласованным слотам не подлежат обслуживанию. Однако, говорится в сообщении, эту информацию перевозчик игнорирует, и продолжает выполнять рейсы по несогласованным слотам.

«Выполнение несогласованных рейсов создает серьезную угрозу авиационной безопасности, а также угрозу отмены или переноса указанных рейсов, задержку их обслуживания, что нарушает права пассажиров», — подчеркивается в сообщении аэропорта. Там же отмечается, что «в действиях авиакомпании «Сибирь» имеются признаки нарушения сертификационных, а также лицензионных требований в части несоблюдения общих правил перевозок воздушным транспортом пассажиров и требований к обслуживанию пассажиров, устанавливаемых федеральными авиационными правилами».

В своем обращении аэропорт «Норильск» подчеркивает, что действия авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» представляют собой грубое игнорирование авиационных правил и законодательства. Целью этих действий «является извлечение дополнительной прибыли в ущерб интересам пассажиров». «В этой связи мы просим прокуратуру и надзорные органы провести проверку действий авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус" и остановить опасные полеты, пока они не привели к непоправимым последствиям», — подчеркивается в сообщении аэропорта.

