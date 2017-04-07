Продюсер Канье Уэста и Бьорк выпустил новый альбом

Венесуэльский электронный музыкант Алехандро Герси, более известный под псевдонимом Arca, выпустил новый альбом. Об этом исполнитель сообщил в Instagram.

A post shared by Arca (@arca1000000) on Apr 5, 2017 at 11:27am PDT

Пластинка под названием Arca доступна для покупки на iTunes с пятницы, 7 апреля. В диск вошло 13 композиций, в том числе выпущенные ранее треки Saunter, Reverie, Anoche и Piel.

Arca известен как продюсер альбомов таких музыкантов, как Канье Уэст, Бьорк, FKA twigs и Kelela. В сольной дискографии артиста теперь три полноформатных пластинки и три EP.