Видео: NikeWomen / YouTube

Британская певица Талия Дебретт Барнетт, известная под псевдонимом FKA twigs, выпустила клип на песню Trust in Me, который стал частью рекламной кампании Nike. Барнетт является креативным директором проекта NikeWomen Zonal Strength Tights.

Видео называется do you believe in more? («Веришь ли ты в большее?»). Композицию Trust in Me исполнительница записала вместе с американским музыкантом Oneohtrix Point Never (настоящее имя Дэниел Лопатин).