Владелец «Дикой орхидеи» обеспечит бельем Японию и Кувейт

Российский производитель нижнего белья и домашней одежды «Розтех», которому принадлежат сети «Дикая орхидея», «Бюстье», «Дефиле» и «Гранд Дефиле», договорился о поставках продукции в Японию и Кувейт. Об этом сообщает Rambler News Service.

«После парижской выставки у нас есть два заказа небольших: один из Кувейта, один из Японии», — рассказала президент «Розтеха» Елена Смородина. Она уточнила, что пока речь идет о небольших партиях, в магазинах вещи появятся осенью.

Сеть мультибрендовых магазинов нижнего белья «Дикая Орхидея» основана в 1993 году. В настоящий момент фирма принадлежит ООО «РозТех», которое также оперирует брендами «Бюстье», «Дефиле» и «Гранд Дефиле». В линейке, кроме нижнего белья, представлена также пляжная одежда, купальники и вещи для дома.

В конце января 2017 года компания открыла новую фабрику по производству нижнего белья в Смоленской области. Объем первоначальных инвестиций в ее открытие оценивается в 30 миллионов рублей.