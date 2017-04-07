В Одессе со второй попытки демонтировали памятную доску Котовскому

В Одессе демонтировали памятную доску советскому военному и политическому деятелю Григорию Котовскому. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает «Думская».

Барельеф располагался на внешней стене дома № 14 на Соборной площади, в котором в 1919 году жил Котовский. «Сегодня утром группа неизвестных, представившихся работниками ЖКС, применили автоген, после чего увезли барельеф в неизвестном направлении. Их было семь человек, причем один — в камуфляжной форме. В коммунальном предприятии сначала открестились от этой акции, но потом в мэрии подтвердили, что демонтаж произвели коммунальщики», — сказано в публикации.

По данным портала, первая попытка снять памятную доску была предпринята 4 апреля. «В какой-то момент активность декоммунизаторов в оранжевых жилетках стала угрожать стене здания. Местные жители, всерьез опасаясь за свою собственность, вызвали полицию, которая остановила битву с мировым коммунизмом», — пишет «Думская».

В мэрии порталу сообщает, что барельеф будет передан в один из музеев, а поврежденный в результате демонтажа фасад отремонтируют.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. В рамках него ведется переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей.

Григорий Котовский — советский военный и политический деятель. После смерти в 1925 году его тело забальзамировали и поместили в мавзолее в городе Бирзула, позднее переименованный в Котовск. По закону о декоммунизации он получил новое название — Подольск.