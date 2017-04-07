СМИ сообщили о принятом Трампом приглашении Си Цзиньпина посетить Китай

Президент США Дональд Трамп принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить с визитом Китай в 2017 году. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает «Синьхуа».

По словам Трампа, он намерен приехать в Китай в ближайшее время. Однако когда именно хозяин Белого дома отправится в КНР и где будет проходить встреча двух лидеров, не уточняется.

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Товарищ Си призвал расширять двустороннее сотрудничество в области инвестиций, энергетики и инфраструктурных проектов. «Существует тысяча причин для того, чтобы развивать американо-китайские отношения и нет ни одной для их разрыва», — резюмировал он.

Си Цзиньпин прилетел с США 6 апреля с двухдневным визитом. Американский президент принял его в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Как отмечает The Washington Post, встреча началась с официального ужина, на который лидеры США и КНР прибыли вместе с супругами.

После банкета хозяин Белого дома заявил журналистам, что «пока ему нечего сказать по деловой стороне переговоров», однако, по его мнению, была заложена основа дружественных отношений, которые будут иметь длительный характер.