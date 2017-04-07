Готовивший взрыв на авиазаводе в Казани получил 10 лет колонии

Приволжский окружной военный суд в Казани приговорил 36-летнего Роберта Сахиева к 10 годам колонии строгого режима за подготовку террористического такта на Казанском авиационном заводе. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор на процессе требовал для Сахиева 18 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

По утверждению следствия, Сахиев входил в состав террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», участвуя в финансировании ее деятельности.

Сахиев был задержан в октябре 2016 года в Казани. При обыске у него изъяли патроны, поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, а также радиостанции. По утверждению республиканского управления Следственного комитета, в июле 2016 года Сахиев переделал три пиротехнических изделия в самодельные бомбы и планировал привести их в действие на территории «одного из казанских заводов».

В январе 2017 года глава МВД Татарстана Артем Хохорин уточнил, что теракт готовился на Казанском авиационном заводе.

Казанский авиазавод входит в состав компании «Туполев». Существует с 1932 года, традиционная продукция — бомбардировщики (Пе-2, Пе-8, Ту-4, Ту-16, Ту-22, Ту-160), самолеты специального назначения (Ту-214Р, Ту-214ОН), гражданские авиалайнеры (Ли-2, Ту-104, Ил-62, Ту-214). В данный момент завод осваивает восстановление выпуска модернизированных самолетов Ту-160М2, а также будет выпускать новые стратегические бомбардировщики программы ПАК ДА.