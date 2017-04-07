Вооруженный грабитель отобрал у игрока «Атлетико» часы за 70 тысяч евро

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке стал жертвой вооруженного ограбления в испанской столице. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает El Mundo.

Преступление было совершено 6 апреля. Неизвестный подошел к сидевшему в автомобиле футболисту, когда тот опустил стекло для получения парковочного талона, и, угрожая пистолетом, потребовал отдать наручные часы. Получив аксессуар, злоумышленник скрылся с места преступления на мотоцикле. Стоимость часов составляет 70 тысяч евро (74,5 тысячи долларов).

Футболист обратился с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проанализировали записи с камер видеонаблюдения и объявили грабителя в розыск.

25-летний Коке выступает за «Атлетико» с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 43 матчах команды во всех турнирах, забив пять голов и выполнив шесть результативных передач. После 30 туров испанской примеры мадридцы с 61 очком идут на третьем месте в таблице, уступая только «Реалу» и «Барселоне».