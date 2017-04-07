Китайцы и израильтяне покажут в Шанхае электрический суперкар

Китайский автопроизводитель Qoros представит на грядущем Шанхайском автосалоне концепт полностью электрического спортивного седана 9 Q-Lectriq. Об этом сообщает Motor Authority.

По сведениям китайских СМИ, разработка машины велась совместно со шведской компанией Koenigsegg, выпускающей сверхдорогие гиперкары. Технические данные и подробности устройства концепта не разглашаются. Предположительно, это четырехместный четырехдверный седан с кузовом из углепластика и панелью солнечных батарей на крыше.

В прошлом году компания Qoros представила концепт компактного электромобиля под названием 3 Q-Lectriq.

Шанхайский международный автосалон проводится начиная с 1985 года. Мероприятие чередуется с Пекинским автосалоном, который проходит по четным годам. В 2017 году салон пройдет с 21 по 28 апреля в Национальном выставочном центре в Шанхае.

Qoros Auto — китайско-израильская компания по производству автомобилей со штаб-квартирой в Шанхае. Основана в 2007 году как совместное предприятие израильского холдинга Israel Corporation и китайской госкомпании Chery Automobile. Первая серийная модель производства фирмы, Qoros 3, была выпущена в 2013 году.

