Мир
 

Десятки молодых людей забросали полицию камнями и коктейлями Молотова в Швеции

Перейти в «Мою Ленту»

Молодые люди в масках устроили массовые беспорядки в районе Хаммаркюллен на северо- востоке шведского города Гетеборг. Об этом пишет газета Expressen.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 9 апреля. Около 30 человек стали метать в полицейский патруль камни, подобранные ими на близлежащей стройке. Один из стражей порядка получил ранение в грудь, от серьезных травм сотрудников правопорядка спасли бронежилеты и шлемы.

Затем нападавшие начали забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью. Они подожгли один автомобиль, устроили еще несколько поджогов и разбили окна в кафе. Полицейские были вынуждены вызвать подкрепление. К ним на помощь также прилетел вертолет.

Представитель полиции Стефан Густафссон (Stefan Gustafsson) заявил, что речь идет не о социальных волнениях, а о криминале. Действия нападавших квалифицированы как насилие в отношении стражей порядка, массовые беспорядки, вандализм и преступное причинение ущерба от пожара.

Зачинщиков идентифицировать пока не удалось, поскольку они спрятали лица под масками. Задержать нападавших на месте не удалось.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
JUST NU: Stort gäng attackerade polisen
СМИ узнали об обнаружении взрывчатки в наехавшем на людей в Стокгольме грузовике
У задержанного в Стокгольме по делу о теракте нашли узбекский паспорт
Последние новости
СК отверг версию о столкновении поезда с электричкой в Москве из-за пешехода
Овечкин травмировал соперника силовым приемом в матче НХЛ
Жертвами взрыва у церкви в Египте стали 15 человек
Десятки молодых людей забросали полицию камнями и коктейлями Молотова в Швеции
Пилот Mercedes Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
В Турции разбился воздушный шар с туристами
Кормье задушил Джонсона и отстоял титул чемпиона UFC
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
14:56 8 апреля 2017

Демонстративный бросок «Томагавка»

Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях
13:48 8 апреля 2017

Захарова назвала США государством с самой непредсказуемой внешней политикой

11:41 Сегодня

Жертвами взрыва у церкви в Египте стали 15 человек

10:03 Сегодня

В Турции разбился воздушный шар с туристами

Мир
 — 
00:05 7 апреля 2017
Марин ле Пен

По жизни правая

Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
07:02 Сегодня

В Испании по запросу США задержан российский программист

05:08 Сегодня

Тиллерсон назвал приоритеты США в Сирии

20:20 7 апреля 2017

В Москве рассказали о контактах с США после удара по Сирии

Мир
 — 
13:56 5 апреля 2017
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Не совсем друзья

Что мешает восстановлению диалога Москвы и Анкары
18:07 7 апреля 2017

Полиция Швеции назвала наезд грузовика на толпу терактом

00:55 Сегодня

Трамп объяснил Конгрессу цель удара по сирийской авиабазе

21:32 8 апреля 2017

Лавров обсудил с Тиллерсоном удар США по сирийской авиабазе

Россия
Интернета.нет
Много ли потеряют россияне после отключения от глобальной сети
Ждет тебя казенный том
Что читают и как проводят время арестованные крупные российские чиновники
Несите ваши денежки
Как старшеклассники и их родители объявили войну школьным поборам
Число жертв взрыва в жилом доме Таганрога увеличилось до двух
В Совфеде назвали саботажем заявление постпреда США о необходимости ухода Асада
Движение на Белорусском направлении МЖД после столкновения поездов восстановлено
При взрыве газа в жилом доме в Таганроге погиб один человек
Все материалы
Мир
Демонстративный бросок «Томагавка»
Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Стокгольм под ударом
Грузовик протаранил толпу на главной пешеходной улице города
Десятки молодых людей забросали полицию камнями и коктейлями Молотова в Швеции
Жертвами взрыва у церкви в Египте стали 15 человек
В Турции разбился воздушный шар с туристами
В Испании по запросу США задержан российский программист
Все материалы
Бывший СССР
Раймонд Вейонис и Петр ПорошенкоЛюби друзи
С чем вернулся Порошенко из прибалтийского вояжа
Всемирный банк отчитал Киев за медлительность и неэффективность
Мужчина, живущий в девятиэтажном аварийном доме на улице Октябрьская в городе Цхинвал, смотрит через отверстие от танкового снаряда попавшего по время войны в соседнюю квартируЦхинвал перед выбором
С чем идет на избирательные участки Южная Осетия
В ДНР сообщили о прибытии в Мариуполь «исламского батальона» ВСУ
Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год
«Тотальный диктант» отменили на всей территории Украины из-за угроз радикалов
В Молдавии задержаны подозреваемые в подготовке покушения на олигарха Плахотнюка
Все материалы
Финансы
Алексей Викулович МорозовВечный актив Морозовых
Как «гаражная экономика» старообрядцев лечила Российскую империю
Лукашенко назвал условия оплаты российского газа
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Реальный рубль в первом квартале укрепился на треть
У европейцев обнаружили старую валюту на 15 миллиардов евро
Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту
Новак отказался связывать рост цен на нефть с ударом США по Сирии
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
Минтранс нашел способ стимулировать развитие аэротакси
Ткачев раскритиковал выводы Роскачества о помидорах
Аэропорт «Норильск» обратился в прокуратуру из-за действий авиакомпании «Сибирь»
Спрос на товары российского производства вырос в полтора раза
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Александр Мамут приобрел сеть «Формула кино»
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
Следователи начали проверку по факту столкновения поездов в Москве
Ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
19-летнего иркутянина заподозрили в оскорблении чувств верующих в соцсети
Бельгия объяснила приостановку воздушных операций в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Неживые убийцы
Новая форма жизни оказалась гигантским вирусом-мутантом
Скользкий вопрос
Как скоро растаявшие ледники затопят Землю
Умер космонавт Георгий Гречко
Взрывное столкновение звезд показали в видеоролике
Из Mass Effect: Andromeda убрали «мертвые глаза»
Google выпустил собственную водку
Все материалы
Спорт
Сколько волка ни Кормье
38-летний Даниэль Кормье задушил Энтони Джонсона в бою-реванше
Сергей УстюговЗа всю братию
Станет ли схватка с Нортугом венцом суперсезона Устюгова
Евгения МедведеваМедвежья заслуга
Как сложился для российских фигуристов предолимпийский сезон
Пилот Mercedes Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Овечкин травмировал соперника силовым приемом в матче НХЛ
Кормье задушил Джонсона и отстоял титул чемпиона UFC
Квят сошел с дистанции гонки Гран-при Китая
Все материалы
Культура
«Два огромных диких глаза глядят на меня»
Как приручить ястреба-тетеревятника
«Эта роль была создана для Арнольда»
Кто снял Шварценеггера в роли человека, похожего на Виталия Калоева
Жан-Филипп Арру-Виньо«Родители все больше боятся говорить "нет" своим детям»
Жан-Филипп Арру-Виньо о том, как в XXI веке поменялись отношения внутри семьи
Умер автор песни «Город золотой»
Место возле папаши
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Времени первых» до «Последствий»
Замдиректора музея «Петергоф» отправили под домашний арест за растрату
Рики Мартин сыграет любовника Джанни Версаче
Все материалы
Интернет и СМИ
Косяк за косяком
Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Кадр из видео «Исламского государства».Мамкины шахиды
Почему российские подростки становятся террористами
Charlie Hebdo показал карикатуру на Трампа
Филиппинская клиника предложила сделать обрезание когтями Росомахи
Американец решил набрать 18 миллионов репостов ради годового запаса курицы
Daily Mail удалила статью о плане США организовать химическую атаку в Сирии
Все материалы
Ценности
Терпение и труд
Автомобили для рабочего класса по немыслимым ценам
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Рианна создала гламурные украшения для Сhopard
Китайцы и израильтяне покажут в Шанхае электрический суперкар
Kenzo нарядил нигерийскую молодежь в одежду из новой коллекции
Reebok Classic выпустил кроссовки для музыкальных фестивалей
Peuterey Х Vespa показали коллекцию-унисекс
Все материалы
Путешествия
Дальний восторг
Почему Приморье скоро станет туристическим хитом
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
Отпуск по отходу от ребенка
Почему нужно оставить ребенка бабушке и уехать отдохнуть
В Европе запустили Polaroid-туры
Для туристов в России организуют «Атомные выходные» с посещением храма
Директор турагентства обманула клиентов на полтора миллиона рублей
Американская авиакомпания сняла музыканта с рейса из-за виолончели
Все материалы
Из жизни
Какая нелепая смерть
Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Все мы немножко лошади
Гостьи легендарных британских скачек презрели трезвость и дресс-код
Торги Тор в финале восьмого сезона RuPaul's Drag Race Здравствуйте, я ваша тетя!
Зачем американские мужчины носят женские платья
Борцы с педофилами испортили выходные невиновному британцу
Джордж Клуни переселил соседей в отель на время ремонта в своем особняке
Я скажу тебе нет!
Где и почему запрещают носить усы и бороду
«Хочется, чтобы это прекратилось»
12 историй о женском обрезании, рассказанных от первого лица
Все материалы
Советские машины знаменитостей
Семь автомобилей из СССР, которые любят известные люди нашего времени
Очень быстрые грузовики
7 тягачей, которые побили все рекорды скорости
Эти забавные кей-кары
15 cверхкомпактных японцев «с изюминкой»
«Экзорцист» для «Демона»
Самые яркие доработанные автомобили месяца
ГИБДД разрешит тюнинговать автомобили
Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
«Мерседес» изменил S-Классу интерьер и добавил автопилот
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы