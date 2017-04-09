Десятки молодых людей забросали полицию камнями и коктейлями Молотова в Швеции

Молодые люди в масках устроили массовые беспорядки в районе Хаммаркюллен на северо- востоке шведского города Гетеборг. Об этом пишет газета Expressen.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 9 апреля. Около 30 человек стали метать в полицейский патруль камни, подобранные ими на близлежащей стройке. Один из стражей порядка получил ранение в грудь, от серьезных травм сотрудников правопорядка спасли бронежилеты и шлемы.

Затем нападавшие начали забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью. Они подожгли один автомобиль, устроили еще несколько поджогов и разбили окна в кафе. Полицейские были вынуждены вызвать подкрепление. К ним на помощь также прилетел вертолет.

Представитель полиции Стефан Густафссон (Stefan Gustafsson) заявил, что речь идет не о социальных волнениях, а о криминале. Действия нападавших квалифицированы как насилие в отношении стражей порядка, массовые беспорядки, вандализм и преступное причинение ущерба от пожара.

Зачинщиков идентифицировать пока не удалось, поскольку они спрятали лица под масками. Задержать нападавших на месте не удалось.