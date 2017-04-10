На Ямале выставили артефакты со строительства «мертвой дороги»

В Салехарде представлена экспозиция к 70-летию с начала строительства Трансполярной магистрали (железной дороги Чум — Салехард — Игарка), которую также называют сталинской «мертвой дорогой». Карты и артефакты выставлены впервые, сообщает ТАСС.

Экспозиция воссоздает хронологию исследований, знакомит ближе с ее участниками и плодами их трудов, которые, как и сама дорога, уже стали частью этой истории, отмечает организатор выставки, Наталья Миракова.

«Об истории строительства Трансполярной магистрали написан уже не один труд, но при этом до сих пор мало говорится о тех, кто прошел немало походов и экспедиций по руинам "мертвой дороги" и по остаткам лагерей, о тех, кто эту историю создавал», — сообщили в музее имени Шемановского.

Многие фотографии Транспортной магистрали из экспедиций разных лет выставлены впервые. В частности, представлена подробная карта техногенных объектов и лагерных сооружений «Строительства №501», составленная при помощи GPS. Участники экспедиций предоставили экспозиции «Вдоль по "Мертвой дороге"» различные вещи и артефакты. Выставка будет работать до 7 июля.

Секретная железная дорога Чум — Салехард — Игарка строилась в условиях вечной мерзлоты практически без проекта. Для работ привлекались заключенные ГУЛАГа. К моменту смерти руководившего СССР Иосифа Сталина в 1953 году было построено 700 километров из запланированных 1300. За годы «Строительства №501», по разным оценкам, погибло до 100 тысяч человек. В 1953 году проект был остановлен.

Во второй половине ХХ века на месте строительства «Северного БАМа» были найдены месторождения газа. Появились различные проекты по восстановлению транспортной магистрали. В 2016-м представители Ямало-Ненецкого автономного округа подписали с «Российскими железными дорогами» соглашение о строительстве Северного Широтного хода — железной дороги вдоль северного полярного круга протяженностью 707 километров. Благодаря ему Ямал свяжут с Уралом и северо-западом России. Ориентировочная стоимость проекта — 240 миллиардов рублей.