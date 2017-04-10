Силовые структуры
 

Каспийская флотилия поднята по тревоге на проверку боеготовности

Перейти в «Мою Ленту»

На Каспийской флотилии объявлена итоговая проверка боеготовности за зимний период. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«В рамках проведения проверки соединения и воинские части флотилии получили сигнал на приведение в высшие степени боевой готовности. В частности такой сигнал получил батальон морской пехоты, дислоцирующийся в Республике Дагестан», — рассказал он.

По информации пресс-службы, помимо береговых частей, проверяются и корабельные соединения — экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск» и «Махачкала».

Экипажи, в частности, сдадут зачеты на допуск к ракетным и артиллерийским стрельбам, назначенным на лето. Кроме того, отрабатываются вопросы взаимодействия и обмена информацией между группами и постами пунктов управления, а также совместные действия подразделений и штабов при боевых действиях.

Каспийская флотилия в последние годы получила целый ряд новых боевых кораблей. Основное ядро оперативного объединения прошло боевую проверку, участвуя осенью 2015 года в нанесении дальних ударов крылатыми ракетами по целям в Сирии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин сменил командующего Каспийской флотилией
Корабли Каспийской флотилии отстрелялись «Калибрами»
Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии задействовали в проверке войск
Россия направила Ирану и Ираку запрос на пролет крылатых ракет
Последние новости
Глава Нацбанка Украины подала в отставку
Станция Juno сделала снимок гигантского вихря на Юпитере
Бикини-модель из Австралии заработала состояние в Instagram
Ле Пен оспорила ответственность Франции за депортации евреев во время войны
Радикалы зацементировали отделение Сбербанка в Харькове
Латвийский депутат посетовал на поздно нанесенный Вашинтоном удар по Сирии
Трампу посоветовали перестать решать свои проблемы за счет России
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
13:14 7 апреля 2017
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 года

По грани допустимого

Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
11:51 5 апреля 2017

Источник сообщил о реакции российских военных на запуск ракеты из КНДР

06:38 Сегодня

Агентство сообщило о внезапном развороте авианосца ВМС США к берегам Южной Кореи

12:59 5 апреля 2017

В министерстве транспорта Удмуртии выявлены новые факты взяток

Силовые структуры
 — 
00:09 6 апреля 2017

Прописали лечение

Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
01:21 Сегодня

Коалиция США и сирийская оппозиция отразили атаку ИГ на военную базу Эт-Танф

18:25 9 апреля 2017

Неизвестный напал с ножом на курсантку МВД в Москве

05:50 4 апреля 2017

После убийства полицейских в Астрахани возбуждено уголовное дело по трем статьям

Силовые структуры
 — 
00:23 6 апреля 2017

Вернуть в исходное

Почему перенос выставки Russia Arms Expo в Подмосковье — ошибка
19:15 9 апреля 2017

Индия выделит Бангладеш 500 миллионов долларов на покупку запчастей для МиГ-29

14:37 9 апреля 2017

Четыре человека объявлены в розыск по делу об убийстве полицейских в Ингушетии

15:43 4 апреля 2017

Саратовец отделался условным сроком за хищение старинных книг на миллиард рублей

Россия
«Цена зависит от политической конъюнктуры»
Почему жизнь в России стоит копейки по сравнению с Европой
Фото: Григорий Сысоев / РИА НовостиПсихиатрическая беспомощность
МОСЛЕНТА выясняла, почему психиатрическая помощь в столице «не работает»
Шувалов поручил приблизить правила дорожного движения к европейским
В московском метро задымился вагон
«Эйфория по поводу Трампа прошла»
С кем дружить России, если ее союзники враждуют между собой
Тело мужчины нашли при тушении пожара в Храме всех религий в Казани
В Омске умерла впавшая в кому после укола лидокаина девочка
Все материалы
Мир
Саддам ХуссейнВремя Саддама
В Ираке годы правления кровавого диктатора все чаще впоминают с теплотой
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Демонстративный бросок «Томагавка»
Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях
В Пекине объявили о вознаграждении в 72 тысячи долларов за донос на шпионов
Полиция сообщила о связи стокгольмского террориста с ИГ
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Кровь на Вербное воскресенье
Террористы атаковали церкви египетских православных христиан-коптов
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоПотрясли мошной
Кони, самолеты, белые рояли: что задекларировали украинские политики за 2016 год
В ДНР подсчитали небоевые потери украинских силовиков
Латвийский депутат посетовал на поздно нанесенный Вашинтоном удар по Сирии
Во Львове нашли взрывное устройство
Спикер парламента Бибилов вышел в лидеры на президентских выборах в Южной Осетии
В Южной Осетии отметили высокую активность избирателей на выборах президента
Большинство избирателей Южной Осетии проголосовали за новое название республики
Все материалы
Финансы
Алексей Викулович МорозовВечный актив Морозовых
Как «гаражная экономика» старообрядцев лечила Российскую империю
Лукашенко назвал условия оплаты российского газа
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Реальный рубль в первом квартале укрепился на треть
ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка
Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту
Россия выделит Белоруссии 1 миллиард долларов кредита
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
Минтранс нашел способ стимулировать развитие аэротакси
Стало известно о плане Toshiba продать подразделение по производству телевизоров
Аэропорт «Норильск» обратился в прокуратуру из-за действий авиакомпании «Сибирь»
Tesla Motors решила построить завод в Китае
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Ткачев раскритиковал выводы Роскачества о помидорах
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
Агентство сообщило о внезапном развороте авианосца ВМС США к берегам Южной Кореи
Коалиция США и сирийская оппозиция отразили атаку ИГ на военную базу Эт-Танф
Неизвестный напал с ножом на курсантку МВД в Москве
Индия выделит Бангладеш 500 миллионов долларов на покупку запчастей для МиГ-29
Все материалы
Наука и техника
Пристыкованный к МКС модуль «Наука» (в представлении художника)Доехали
Кто погубил российскую космическую отрасль
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Неживые убийцы
Новая форма жизни оказалась гигантским вирусом-мутантом
Boeing показал ролик с пилотируемым полетом Starliner к МКС
Атмосфера Плутона оказалась холодной и неоднородной
Объяснены небольшие размеры Марса
Скользкий вопрос
Как скоро растаявшие ледники затопят Землю
Все материалы
Спорт
Иван Кунаев«Утренняя тренировка для меня — путь от дома до работы»
Мастер спорта по маунтинбайку — о суточных гонках и опасности катания по Москве
Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
Даниэль Кормье и Энтони Джонсон Сколько волка ни Кормье
38-летний Даниэль Кормье задушил Энтони Джонсона в бою-реванше
Форвард «Кальяри» стал первым северокорейским автором гола в Серии А
Овечкин побил рекорд Горди Хоу
Украинцы Ломаченко и Усик защитили титулы чемпионов мира по боксу
Касаткина завоевала первый титул WTA в 19 лет
Все материалы
Культура
Кинуть селфи-палку
Искусство снимать самого себя — со всех самых неудобных ракурсов
Анри ВолохонскийДостучаться до небес
Какие песни, помимо «Города золотого», сочинил Анри Волохонский
«Эта роль была создана для Арнольда»
Кто снял Шварценеггера в роли человека, похожего на Виталия Калоева
Эмма Стоун отказала позвавшему ее на выпускной песней из «Ла-Ла Ленда» школьнику
Спектакль о Гарри Поттере получил рекордные девять премий Лоуренса Оливье
Джанет Джексон развелась с мужем вскоре после рождения первенца
«Два огромных диких глаза глядят на меня»
Как приручить ястреба-тетеревятника
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хочу заработать на YouTube, ведь на пенсию прожить сложно»
Как покорить молодежь, если ты высокотехнологичная бабушка из Хакасии
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Косяк за косяком
Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
Взломавший городские сирены хакер перебудил тысячи американцев
Хакер потребовал от жертв пройти японскую аниме-игру вместо выкупа
Charlie Hebdo показал карикатуру на Трампа
Кадр из видео «Исламского государства».Мамкины шахиды
Почему российские подростки становятся террористами
Все материалы
Ценности
Узнаю по талии
Возвращение женского корсета на подиумы и улицы
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
NikeLab усовершенствовал обувь 1980-х годов
Канье Уэст вдохновился флорентийским искусством
Рианна создала гламурные украшения для Сhopard
Китайцы и израильтяне покажут в Шанхае электрический суперкар
Kenzo нарядил нигерийскую молодежь в одежду из новой коллекции
Все материалы
Путешествия
Столица техно и хороших людей
Прожить день в Берлине как местный житель
Туроператоры сравнили стоимость отдыха в России и Турции
Эксперты назвали стоимость поездки на ЧМ-2017
Названы сильно подешевевшие летние направления авиаперелетов
Британка решила бороться с раком костей альпинизмом
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
Тысяча португальских школьников разгромила отель в Испании
Все материалы
Из жизни
«Через пару лет хочу вернуться в Россию»
История крымчанки, переехавшей в Израиль и вступившей в ряды ЦАХАЛ
Все мы немножко лошади
Гостьи легендарных британских скачек презрели трезвость и дресс-код
Торги Тор в финале восьмого сезона RuPaul's Drag Race Здравствуйте, я ваша тетя!
Зачем американские мужчины носят женские платья
Бикини-модель из Австралии заработала состояние в Instagram
Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями
Тереза Мэй занялась фитнесом
Британец нашел в советском T-54 золотые слитки на 2,5 миллиона долларов
Все материалы
Советские машины знаменитостей
Семь автомобилей из СССР, которые любят известные люди нашего времени
Самые-самые трехдверные внедорожники
Очень маленькие автомобили для настоящего оффроуда
Самые новые старые автомобили
10 старых машин, ради которых хочется продать новые
Очень быстрые грузовики
7 тягачей, которые побили все рекорды скорости
Jeep показал быстрейший и мощнейший внедорожник в мире
ГИБДД разрешит тюнинговать автомобили
Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы