Каспийская флотилия поднята по тревоге на проверку боеготовности

На Каспийской флотилии объявлена итоговая проверка боеготовности за зимний период. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«В рамках проведения проверки соединения и воинские части флотилии получили сигнал на приведение в высшие степени боевой готовности. В частности такой сигнал получил батальон морской пехоты, дислоцирующийся в Республике Дагестан», — рассказал он.

По информации пресс-службы, помимо береговых частей, проверяются и корабельные соединения — экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск» и «Махачкала».

Экипажи, в частности, сдадут зачеты на допуск к ракетным и артиллерийским стрельбам, назначенным на лето. Кроме того, отрабатываются вопросы взаимодействия и обмена информацией между группами и постами пунктов управления, а также совместные действия подразделений и штабов при боевых действиях.

Каспийская флотилия в последние годы получила целый ряд новых боевых кораблей. Основное ядро оперативного объединения прошло боевую проверку, участвуя осенью 2015 года в нанесении дальних ударов крылатыми ракетами по целям в Сирии.