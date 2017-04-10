В США начали выработку требований к новому ракетному фрегату

Флот США создал рабочую группу по изучения вопроса о наращивании возможностей ПВО у следующей версии боевых кораблей литоральной зоны (LCS). Об этом пишет Defense News.

Издание отмечает, что состав требований по ряду характеристик уже приближается к кораблям совсем иного класса — фрегатам типа «Оливер Хазард Перри». В частности, рабочая группа предложила определять требования по живучести к фрегатам нового типа, отталкиваясь от аналогичных возможностей «Перри». Рассматриваются вопросы установки конструктивной защиты и разделения главной энергоустановки на несколько отсеков.

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Основным требованием является наращивание возможностей по ПВО. Одним из предложений является увеличение числа вертикальных пусковых установок ЗРК ESSM с 8 до 16 единиц. Другое предложение предусматривает установку стандартного модуля универсальной пусковой установки Mk.41 (8 шахт), из которой планируется в первую очередь применять зенитные ракеты Standard SM-2. В этом случае потребуется разместить дополнительное радиоэлектронное оборудование.

Второй вариант, отмечает издание, по сути дает кораблю новые возможности по коллективной обороне соединений, что важно, так как эти фрегаты должны использоваться в том числе в качестве эскортных сил, сопровождающих транспорты Командования морских перевозок.

Реализация этих идей может привести к существенному изменению облика корабля типа LCS и, по сути, к проектированию корабля нового типа. По словам участников исследования, «потребуется понять, можно ли добиться улучшения, не внося серьезных изменений в конструкцию LCS, или же потребуется создавать корабль заново». Последнее, по их мнению, может обеспечить лучший баланс тактических, технических и экономических параметров.

Группа не вдается в подробности, однако ее представители отмечают, что итоговый набор предложений будет передан командованию не позднее конца этого финансового года (30 сентября).