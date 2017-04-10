В Москве уклонились от комментирования переговоров о модернизации танков Индии

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что «пока не получал информации» о переговорах, касающихся массовой модернизации танков Т-90С для индийской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, 29 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило об активно продвижении российско-индийских переговоров, касающихся возможной модернизации танков Т-90С, состоящих на вооружении армии Индии.

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По словам источников агентства, речь идет о «потенциально многомиллионной сделке», касающейся приблизительно тысячи боевых машин.

Поставки российских танков Т-90С велись в Индию на основании нескольких контрактов. В 2001 году «Уралвагонзавод» передал индийским военным 124 готовых танка и машинокомплекты для сборки еще 186. В 2004-м было подписано соглашение о развертывании лицензионной сборки в Индии 1000 машин этого типа. В 2007-м «Уралвагонзавод» дополнительно продал Индии 124 танка и 223 машинокомплекта.

Лицензионный выпуск этих танков в Индии развивается медленно. 1000 машин должны были быть собраны к 2020 году, однако, по данным Центра анализа стратегий и технологий, с 2009 года индийская армия получила по этой линии не более 200 машин, и к 2020-му получит еще около 400. В феврале 2017-го Россия официально объявила о продлении срока действия лицензионного соглашения.