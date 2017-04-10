МИД призвал россиян в Египте быть осмотрительными

МИД России призвал граждан, находящихся в настоящее время в Египте, проявлять осмотрительность. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает департамент информации и печати ведомства.

Дипломаты посоветовали россиянам избегать мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая угроза. Такие рекомендации МИД опубликовал после взрыва в египетском городе Танта, жертвами которого стали десятки человек.

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«Эти циничные преступления, совершенные в разгар христианского праздника (Вербное воскресенье — прим. «Ленты.ру»), в очередной раз продемонстрировали жестокость и бесчеловечность международного терроризма», — подчеркнули в МИД.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования народу и властям Арабской Республики в связи с данным инцидентом.

ЧП в Танте произошло в воскресенье, 9 апреля. Первый взрыв прогремел у церкви. Спустя некоторое время террористической атаке подвергся местный центр подготовки полицейских. В результате погибли порядка 30 человек, не менее 50 пострадали.