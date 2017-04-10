Вице-премьера Дагестана заподозрили в служебном подлоге на прошлой работе

В отношении вице-премьера Дагестана Билала Омарова возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» в связи с выявленными махинациями в период его работы руководителем предприятия «Запкаспрыбвод». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила пресс-служба республиканского управления СКР.

Вторым фигурантом является директор компании «Стройтехнохолдинг» Шамиль Гамзаев, которому вменяется мошенничество и подделка документов.

Материалы по теме Ждет тебя казенный том Что читают и как проводят время арестованные крупные российские чиновники

Ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено 7 апреля, взяла под свой контроль прокуратура Дагестана.

По версии следствия, в 2013 году между «Запкаспрыбводом» и «Стройтехнохолдингом» был заключен договор аренды девяти единиц спецтехники на сумму 8,9 миллиона рублей. Фактически же было передано всего лишь два транспортных средства. На основании фиктивных документов «Запкаспрыбвод» перечислил на счет «Стройтехнохолдинга» полную сумму, указанную в договоре. Таким образом, 6,9 миллиона рублей были присвоены и похищены.