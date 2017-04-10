На Ямале 20 человек задержали по подозрению в экстремизме

В Ноябрьске сотрудники отряда особого назначения «Север» отдела Росгвардии по Ямалу совместно с оперативниками ФСБ и МВД задержали 20 человек по подозрению в экстремистской деятельности. Об этом в понедельник, 10 апреля, передает Ura.Ru со ссылкой на пресс-службу ямальского отдела Росгвардии.

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Как отмечается в сообщении, у задержанных была изъята различная религиозная литература радикального толка и электронные носители информации. Помимо подозреваемых в экстремизме, правоохранительные органы также задержали 17 человек за нарушение миграционного законодательства. Все задержанные доставлены в городской отдел полиции Ноябрьска.

2 марта председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о том, что в 2016 году следователями СКР было возбуждено 1165 уголовных дел по экстремизму и терроризму.