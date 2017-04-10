В Кремле назвали малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях

В Кремле считают малореалистичными положения законопроекта о пользовании соцсетями, которые обсуждаются в СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержатся, в чем мы не уверены», — отметил он. По словам представителя Кремля, приводимые прессой пункты «конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию».

Таким образом Песков ответил на вопрос об оценке властями инициативы депутата Виталия Милонова и возможном нарушении в этой связи конституционных прав человека на доступ к информации и защиту персональных данных.

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Ранее 10 апреля сообщалось, что на сайте нижней палаты парламента опубликован законопроект, запрещающий россиянам пользоваться соцсетями в рабочее время. Инициатива также подразумевает, что юзеры при регистрации должны будут указать свои паспортные данные, а лицам до 14 лет запретят пользоваться социальными сетями.

До этого ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому 62 процента россиян поддерживают инициативу о законодательном запрете детям до 14 лет пользоваться социальными сетями.