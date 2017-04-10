В стокгольмском теракте погиб топ-менеджер главного конкурента Apple Music

Одной из жертв теракта в столице Швеции Стокгольме стал топ-менеджер музыкального сервиса Spotify 41-летний Крис Бевингтон (Chris Bevington). Об этом в Facebook рассказал глава компании Дэниэл Эк (Daniel Ek).

По словам Эка, Бевингтон проработал в Spotify более пяти лет и занимал позицию директора по глобальному партнерству и бизнес-развитию компании. «Крис повлиял не только на бизнес, но и на всех, кто имел честь знать его и работать вместе с ним. Не передать, как мы опечалены этой потерей», — заявил глава компании.

Он также добавил, что сейчас главная задача команды Spotify — поддержка семьи и близких Бевингтона. «Я глубоко расстроен тем, что подобное могло произойти в Швеции», — подытожил он.

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7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — управляемый выходцем из Узбекистана Рахматом Акиловым грузовик врезался в толпу. В результате теракта погибли четыре человека: двое подданных Швеции, один Великобритании и бельгиец. 15 человек получили ранения и травмы.

Spotify — первый в мире стриминговый сервис, позволяющий легально и бесплатно прослушивать песни. Он доступен в странах Америки, в большинстве стран ЕС, Азии, а также в Новой Зеландии и Австралии. Сервисом пользуется более 100 миллионов человек, а «библиотека» Spotify охватывает более 30 миллионов композиций. Главными конкурентами компании считаются Apple Music и Google Play Music.