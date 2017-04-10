Стало известно о плане Toshiba продать подразделение по производству телевизоров

Японская корпорация Toshiba, которая находится в процессе реструктуризации после банкротства своей американской дочки Westinghouse Electric, намерена продать подразделение по производству телевизоров. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Окончательно этот вопрос должен быть решен до конца марта 2018 года. По предварительным оценкам, сумма сделки составит несколько сотен миллионов долларов. Среди возможных покупателей рассматривается ряд китайских компаний, а также турецкий производитель бытовой техники Vestel, который ранее уже занимался сборкой телевизоров Toshiba по лицензии для европейского рынка.

Сейчас бизнес по производству телевизоров приносит корпорации только убытки, чей размер превышает 10 миллиардов иен (90 миллионов долларов). С апреля по сентябрь 2016 года выручка Toshiba от продаж телевизоров упала на 42 процента по сравнению с 2015 годом и составила 27,9 миллиарда иен (252,6 миллионов долларов).

Акции японской компании на торгах 19 января упали на 26 процентов после сообщений об убытках на сумму более 4,4 миллиарда долларов (500 миллиардов иен), которые понесла подразделение, производящее оборудование для АЭС.

Этот обвал котировок компании в течение торгового дня стал самым значительным с 1974 года. Компания обратилась за финансовой помощью к Банку развития Японии и другим кредиторам.

29 марта стало известно о начале процедуры банкротства Westinghouse. Санкцию на инициализацию процесса, который регламентируется статьей 11 Кодекса США о банкротстве, была дана Toshiba.

Корпорация Toshiba, основанная в Токио в 1875 году, является одним из крупнейших японских производителей электроники, энергетического и медицинского оборудования. С начала 2000-х имеет представительство в России.