Бизнес
 

Энергетическая компания Westinghouse начала процедуру банкротства

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Американская компания Westinghouse, специализирующаяся в том числе на атомной энергетике, начала процедуру банкротства, передает Reuters.

Санкцию на инициализацию процесса, который регламентируется статьей 11 Кодекса США о банкротстве, дала материнская компания — японская Toshiba.

Как отмечается, подача заявления о банкротстве позволит Westinghouse пересмотреть или разорвать свои строительные контракты. При этом коммунально-энергетические компании, владеющие проектами, которые реализуются с участием Westinghouse, скорее всего, будут требовать возмещения ущерба.

Также это поставит под угрозу завершение строительства АЭС «Вестингауз» на юге Соединенных Штатов.

Судьба Westinghouse уже обсуждалась на двусторонних переговорах между Японией и США. Высказывались опасения, что крах Westinghouse вызовет критику со стороны президента Дональда Трампа.

Компания была основана американским инженером и изобретателем Джорджем Вестингаузом в 1886 году, численность ее персонала составляет около 12 тысяч человек по всему миру.

Топливо компании Westinghouse начали применять в реакторах украинских АЭС. Это вызвало критику Москвы, заявившей, что Украина превращает себя в полигон для испытаний экспериментальных тепловыделяющих сборок из США. Высказывались опасения, что использование нового топлива повысит риски, связанные с аварийными ситуациями.

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