Список «русофобов года» православного канала признали угрозой безопасности РФ

Общественная коллегия по жалобам на прессу Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) признала список «100 русофобов года», составленный каналом «Царьград», «провокацией, включающей механизм разжигания вражды и ненависти». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщается на сайте СПЧ.

Коллегия пришла к выводу, что материал на сайте канала «обостряет синдром "осажденной крепости"» и утверждает в сознании общества, «подверженного систематическому воздействию пропаганды», мысль о том, что «враг и снаружи, и изнутри». Кроме того, рейтинг «ненавистников России» представляет «угрозу общественной безопасности и гражданскому миру» в стране.

В СПЧ отмечают, что в список попали, в том числе, и члены Совета — журналисты Станислав Кучер и Николай Сванидзе.

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С жалобой на список в коллегию обратился член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он полагает, что подобные рейтинги не только затрагивают честь и достоинство включенных в эти списки людей, но и провоцируют возможные преследования и физическое насилие в их отношении. Коллегия с ним согласилась и высказалась за удаление публикации с сайта.

Материал появился на сайте Tsargrad.tv 25 декабря 2016 года. В преамбуле указано, что рейтинг составлен по опросу читателей и мнениям «наиболее авторитетных экспертов в различных сферах». В «список самых ярых ненавистников России» вошли 100 человек. В их числе писатели Мария Арбатова, Борис Акунин, Виктор Ерофеев, Максим Кантор, поэт и публицист Дмитрий Быков, журналисты Владимир Познер, Евгения Альбац, Аркадий Бабченко, Алексей Венедиктов, актеры Лия Ахеджакова и Михаил Ефремов, политики Михаил Абызов, Сергей Митрохин, Мария Гайдар, Леонид Гозман, Дмитрий Гудков, Аркадий Дворкович.

«Царьград» — информационный телеканал, придерживающийся консервативных и православных позиций. Он был запущен в январе 2016 года на средства предпринимателя и мецената Константина Малофеева.