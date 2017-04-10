В Кремле отреагировали на возможное введение США новых санкций против России

Кремль не располагает официальной информацией относительно введения новых санкций против Москвы со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 10 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не зная, о чем идет речь, — а мы действительно не знаем, о чем идет речь, — трудно говорить о какой-то реакции. Да, было заявление постпреда США [при ООН], но мы пока не слышали о заявлениях на этот счет президента. Не знаем, существует этот текст [относительно ограничений] или нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие действия Россия предпримет в ответ на этот шаг.

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Он подчеркнул, что текста документа, предполагающего введение санкций, в Кремле не видели. «Как же мы могли его видеть, если мы не знаем вообще, существует он или нет?», — отметил он.

Ранее в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев высказал точку зрения, что возлагая на Москву ответственность за ситуацию в Сирийской Республике, Трамп совершает ошибку, так как таким образом может «реально испортить отношения с Россией».

9 апреля постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Трамп ведет обсуждение введения нового пакета санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

В ночь на 7 апреля США по приказу американского президента нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат, используемому правительственной авиацией. Всего было выпущено 59 крылатых ракет. Обстрел был произведен после сообщений, что лояльные сирийскому лидеру Башара Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.