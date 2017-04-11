Представлено «самое высокотехнологичное» самолетное кресло в мире

Британский производитель матрасов Simba Sleep создал самолетное кресло, которое назвал самым высокотехнологичным в мире. Об этом во вторник, 11 апреля, пишет газета Daily Mail, опубликовавшая видео с новым изделием Air-Hybrid.

Сиденье почти полностью окружено стенками. При желании его можно превратить в кровать, отрегулировав наклон спинки. Оно оснащено датчиками температуры, света, влажности, звука и может изменять эти параметры для комфортного сна пассажира.

В кресло, в частности, встроена музыкальная система, способная оградить путешественника от шумных попутчиков. Чтобы помочь ему заснуть, Air-Hybrid может активировать функцию световой терапии, а также распылять вещества, которые способствуют расслаблению.

При создании кресла использовалась пена с эффектом памяти, которая дает ему возможность повторять форму человеческого тела. В настоящее время Simba Sleep ведет переговоры с авиакомпаниями насчет запуска изделия в производство.

