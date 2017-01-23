Дизайнеры нашли способ прекратить борьбу за подлокотники в самолетах

Специалисты предложили новый дизайн среднего кресла в самолетах, который сделает его более удобным и избавит от необходимости делить подлокотники с соседями. Об этом пишет Daily Mail.

Дизайнеры из американской компании Molon Labe Designs считают, что среднее сиденье в ряду нужно передвинуть чуть назад и сделать его ниже.

Таким образом, пассажир на этом месте не будет мешать соседям и сможет спокойно положить руки на подлокотники. Кроме того, благодаря этому проход между сиденьями станет шире. Путешественникам станет проще добираться до кресла и покидать его.

Для удобства пассажиров дизайнеры также расширили среднее сиденье на 10 сантиметров, примерно до 53 сантиметров. Компания уже протестировала данное изобретение и ждет сертификации новинки от соответствующих ведомств.

В марте текущего года авиакомпания Qatar Airways должна представить новый уникальный дизайн пассажирских кресел, которые будут раскладываться в двуспальную кровать и обзаведутся раздвижными дверьми.