Верблюд объел туристок в Техасе

Видео: Carrera Powell / YouTube

Американские туристки, посещавшие сафари-парк в штате Техас, сняли на видео встречу с верблюдом и страусом. Об этом сообщает UPI.

Животные преградили дорогу автомобилю, в котором ехали две женщины и девочка. Верблюд бесцеремонно просунул голову в открытое окно и сжевал бумажный пакет с едой, который лежал возле водительского сиденья.

Женщины поспешили закрыть окна, чтобы не дать страусу повторить этот маневр. Как отмечает UPI, после этого птица начала клевать машину снаружи.

В марте сообщалось, что прожорливая лама просунула голову в салон автомобиля в сафари-парке в штате Теннесси и напугала ребенка, державшего ведро с лакомствами для животных.