Пулитцеровскую премию присудили за роман про подземную железную дорогу

Нью-йоркский писатель Колсон Уайтхед получил Пулитцеровскую премию в области художественной литературы. Награду присудили за роман «Подземная железная дорога», сообщает The Guardian.

Уайтхед отреагировал на событие в Twitter, написав «Ура, черт возьми!».

Книга «Подземная железная дорога» вышла в 2016 году и была распродана в Америке тиражом более 825 тысяч экземпляров.

Работа вошла в список бестеллеров по версии издания New York Times и стала лауреатом Национальной книжной премии США в номинации «Художественная литература».

В марте стало известно, что режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс снимет драматический сериал по мотивам романа Уайтхеда.

Пулитцеровская премия вручается с 1917 года. Призовой фонд составляет 15 тысяч долларов. В 2017 году награды присуждены в 21 номинации, в том числе Линн Ноттедж за драматическое произведение, Хетер Энн Томпсон за историческую книгу и газете The New York Times за публикации о президенте России Владимире Путине.