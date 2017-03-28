Режиссер «Лунного света» снимет сериал о рабовладельческой Америке

Режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс снимет для компании Amazon драматический сериал, основанный на романе Колсона Уайтхеда 2016 года «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad). Он также напишет сценарий к проекту. Об этом сообщает Variety.

Оригинальная книга рассказывает о чернокожей девушке по имени Кора, которая сбегает с плантации в Джорджии и попадает на «Подземную железную дорогу» — тайную систему маршрутов, действовавшую в США до Гражданской войны. С ее помощью осуществлялась переброска негров-рабов из рабовладельческих штатов Юга на Север.

«Произведения Колсона всегда бросали вызов канонам, и "Подземная железная дорога" не является исключением. Это новаторская работа, которая отдает дань уважения истории нашей нации и в то же время раскрывает ее с оригинальной стороны», ― заявил Дженкинс.

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Каждая серия будет длиться 60 минут. Точное количество эпизодов и дата премьеры не уточняются.

Барри Дженкинс наиболее известен по своим полнометражным картинам «Лекарство от меланхолии» и «Лунный свет». Последняя лента получила три премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм».

Роман нью-йоркского писателя Колсона Уайтхеда «Подземная железная дорога» был распродан в Америке тиражом более 825 тысяч экземпляров. Произведение вошло в список бестеллеров по версии New York Times, а также стало лауреатом Национальной книжной премии США в категории «Художественная литература».