Лукашенко пообещал радикально раскрепостить бизнес

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшее время в стране будут приняты кардинальные решения по раскрепощению бизнеса, передает ТАСС. Он добавил, что эти решения будут касаться как малого бизнеса, так и индивидуальных предпринимателей.

По словам главы государства, оформление бизнеса должно быть максимально простым. «В налоговой зарегистрировался и пошел работать», — заявил он.

В ближайшее время Лукашенко собирается подписать нормативно-правовой акт, касающийся свободы предпринимательской деятельности. «Идите занимайтесь делом, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали — создадим в ближайшее время», — сказал президент.

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При этом он подчеркнул, что несмотря на либерализацию условий ведения бизнеса в приоритете останется «ответственность за жизнь людей». По его словам, в данный момент развитие страны зависит от самих белорусов и от их отношения к делу.

В марте Лукашенко поручил трудоустроить всех безработных в стране до мая. Он отметил, что не верит в невозможность предоставить рабочие места всем желающим. «Надо создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей», — подчеркивал президент.