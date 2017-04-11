Житель Тюменской области осужден к пожизненному сроку за тройное убийство

Житель города Ишим Тюменской области, 54-летний Валерий Тишковский, осужден во вторник, 11 апреля, к пожизненному лишению свободы за убийство трех человек и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Об этом «Ленте.ру» сообщила Анастасия Лепехина, официальный представитель Тюменского областного управления СКР.

Кроме того, он обязан выплатить более трех миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.

Жертвами ранее судимого Тишковского стали собутыльник и два свидетеля, в том числе — его гражданская жена. «Он вместе с близкой подругой приехал в гости к знакомому на Большую улицу Ишима, где в одной из квартир они распивали спиртное. В процессе возлияний между собутыльниками возникла ссора, и тогда Тишковский спустился к своему автомобилю, где взял нож. Вернувшись в квартиру, он зарезал 44-летнего оппонента, а затем убил как свидетелей свою 37-летнюю подругу и 41-летнего знакомого», — рассказала Анастасия Лепехина.

После совершенного преступления Тишковский скачал из бензобака своей машины бензин, разлил его по квартире, совершил поджог и скрылся с места происшествия. Тела погибших обнаружили пожарные. Подозреваемый был задержан двое суток спустя. Как выяснилось, ранее он уже был судим за убийство.

6 апреля в Забайкальском крае к пожизненному лишению свободы был осужден 35-летний местный житель, забивший до смерти двух соседских детей.