В Индии вскрылись факты установки подержанных авиадвигателей на новые Су-30МКИ

Как минимум на 18 истребителях Су-30МКИ, собранных по лицензии на индийском заводе корпорации HAL, устанавливались двигатели АЛ-31ФП, уже побывавшие в эксплуатации. Об этом пишет индийская газета Deccan Chronicle со ссылкой на отчет инспекции военного ведомства.

«При проверке записей было выявлено, что двигатели типа АЛ-31ФП, установленные на самолетах, передаваемых ВВС Индии, в момент проверки по своему состоянию относились к категории B (бывшие в эксплуатации — прим. «Ленты.ру»)», — цитирует газета отчет.

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В документе отмечено, что подобная установка была проделана «без уведомления и согласия военного ведомства». В результате как минимум 18 двухдвигательных истребителей получили по одному старому двигателю. Издание выражает недоумение тем, что самолеты, несмотря на вскрывшиеся факты, все-таки были приняты ВВС Индии.

Двигатели АЛ-31ФП также выпускаются в Индии по российской лицензии. На февраль 2017 года были произведены около 300 таких двигателей.

Су-30МКИ — самый многочисленный из современных боевых самолетов в составе ВВС Индии (с 1996 года заказаны суммарно 272 машины, поставлены на сегодня свыше 230). Выпускается на заводе индийской компании HAL в кооперации с корпорацией «Иркут» (входит в ОАК). Тяжелый многоцелевой истребитель стал развитием семейства самолетов Су-30К (Су-30МК), созданных в начале 1990-х на базе двухместного учебно-боевого Су-27УБ.

Машины этого семейства в разных вариантах также закупались Алжиром (58 самолетов), Малайзией (18 самолетов) и Казахстаном (суммарно до 12 единиц). ВВС России и авиация ВМФ России купили в общей сложности 116 машин Су-30СМ, созданных на базе этого самолета.