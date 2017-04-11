В Москве мужчина попал под поезд на Ярославском вокзале

Следовавший на Ярославский вокзал электропоезд Москва — Фрязево 11 апреля около 16:30 мск насмерть сбил мужчину. На месте происшествия ведется доследственная проверка, сообщает ТАСС.

По предположению Следственного комитета, мужчина пытался забраться на платформу перед прибывающей электричкой и получил травмы, от которых скончался. Следственные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее схожий инцидент на Ярославском направлении произошел 27 марта в районе станции «Подлипки-Дачные». Тогда 15-летняя жительница Королева была насмерть сбита пассажирским поездом сообщением Пермь — Москва.

31 марта пассажир попал под прибывающий поезд на станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца (МЦК). Пешеход проигнорировал правила безопасности и попытался перебежать пути прямо перед приближающимся поездом.