Суд постановил убрать с набережной первый в мире арт-центр на воде «Брюсов»

Транспортная прокуратура Москвы потребовала убрать с Крымской набережной теплоход «Валерий Брюсов», ставший первой в мире арт-площадкой на воде. Иск был удовлетворен Замоскворецким судом и вступил в силу, сообщает ТАСС в среду, 12 апреля.

Представители Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) заявили, что в ходе проверки было выявлено неправомерное использование судна. «"Валерий Брюсов" работает в формате арт-центра на воде и эксплуатируется без договора водопользования», — отметили в ММТП.

Собственник судна, ОАО «Московский туристический флот», был оштрафован на 50 тысяч рублей. Владельцев обязали убрать теплоход с Крымской набережной.

«Валерий Брюсов» был построен в 1985 году в Австрии. В 1990-х он использовался на Москве-реке как плавучий ресторан и гостиница. В 2014 году теплоход стал первым в мире арт-центр на воде. В нем расположились кинозал, лекторий, магазины и творческие студии. Судно находится на Крымской набережной рядом с московским Центральным домом художника.