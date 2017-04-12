В сеть утек трейлер Star Wars Battlefront II

Видео: TheSpicinberg / Vimeo

В сети появился первый трейлер неанонсированной игры Star Wars Battlefront II, который должен был быть показан 15 апреля на выставке Star Wars Celebration 2017. Ролик размещен на хостинге Vimeo, пишет IGN

Судя по видео, в игре появится одиночная компания, в которой затронут различные эпохи вселенной «Звездных войн». В трейлере можно увидеть фрагмент сражения Дарта Мола с Магистром Йодой, а также героев седьмого эпизода саги, например Кайло Рена. Релиз игры состоится в конце 2017 года, перед выходом восьмого эпизода «Звездных войн».

Star Wars: Battlefront вышел 17 ноября 2015 года на PS4, PC и Xbox One. Игра задумывался как перезапуск одноименной серии LucasArts, вышедшей в 2005 году. Акцент сделан на многопользовательские режимы, число участников в которых может доходить до 40 человек.