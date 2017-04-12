Ургант «искупался» в борще вместе со звездной пенсионеркой из Хакасии

Пенсионерка Татьяна Субботина, покорившая пользователей YouTube своим видеоблогом, «искупалась» в борще вместе с ведущим программы «Вечерний Ургант» Иваном Ургантом. Ролик был опубликован на сайте Первого канала.

На видео ведущий вместе с Субботиной с помощью хромакея «плавают» в южных морях, «ныряют» в воды Антарктиды и даже «плещутся» в тарелке с борщом. «Представляете, сейчас Великий пост, а мы с вами борщ едим. Поплыли прям к мясу! Давайте», — подначивает Ургант пенсионерку.

В начале апреля Субботина покорила сердца молодежи своим видеоблогом, в котором демонстрирует возможности хромакея. Не выходя из дома, она оказывается на песчаных пляжах, ныряет в океан или пьет кофе на вершине горы. На момент написание заметки на ее канал подписано более семи тысяч человек, а самое популярное видео преодолело отметку в 265 тысяч просмотров.